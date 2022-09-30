الحكومة المصرية تصدر بيانا حول إصدار عملة جديدة

نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء في مصر، شائعة تداول تصميم للعملة الجديدة فئة 2 جنيه وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل.

وقال المركز في بيان صادر عنه: "تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي تصميماً للعملة الجديدة فئة 2 جنيه وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل، وإنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة الجديدة فئة 2 جنيه وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل".

أضاف البيان: "لم يتم تحديد أي موعد لإصدار العملة الجديدة فئة الـ2 جنيه، وأنه لم يتم عرض أي تصميمات للعملة الجديدة حتى الآن داخل مصلحة الخزانة العامة وسك العملة للمفاضلة بينها لاختيار التصميم الأنسب".

وتابع البيان: "كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن الوزارة، وأنه سيتم الإعلان عن موعد طرح العملة الجديدة بالأسواق بشكل رسمي فور الانتهاء من تصميمها".

المصدر: الوطن