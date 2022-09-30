مصر.. مفاجآت في قضية قاتل سلمى بهجت بالقرب من المحكمة

تنظر محكمة جنايات الزقازيق في مصر بمحافظة الشرقية، الاثنين المقبل، في ثالث جلساتها لمحاكمة المتهم بقتل سلمى بهجت، في القضية المعروفة بقضية فتاة الشرقية.

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وأنهى المتهم حياة زميلته بـ 19 طعنة نافذة في أنحاء متفرقة بالجسد أودت بحياتها داخل إحدى البنايات القريبة من محيط محكمة الزقازيق ونطاق مديرية أمن الشرقية.

وستشهد الجلسة الجديدة الثالثة مفاجآت عديدة، على رأسها تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في العباسية بشأن حالة المتهم إسلام محمد فتحي محمد مصطفى طرطور، وبيان مدى سلامة قواه النفسية والعقلية وقت ارتكاب جريمته المتهم فيها بـ قتل سلمى بهجت، زميلته في كلية الإعلام بجامعة وأكاديمية الشروق.

المتهم بقتل سلمى بهجت كان قد أودع في المستشفى بقرار من محكمة جنايات الزقازيق منذ الجلسة الماضية التي انعقدت يوم الثلاثاء 6 سبتمبر من العام الجاري، في الجلسة التي حددت خلالها المحكمة يوم الثالث من شهر أكتوبر المقبل، موعدًا لنظر القضية عقب ورود تقرير مستشفى الأمراض العقلية والنفسية في العباسية.

جلسة الاثنين المقبل ستشهد كذلك جلوس قاض جديد في مقعد رئيس المحكمة، وهو المستشار محمد عبدالكريم، والذي يتولى رئاسة هيئة محكمة جنايات الزقازيق التي تنظر القضية بدلًا من المستشار ياسر سنجاب، والذي تم تصعيده ضمن حركة القضاة والمستشارين إلى محكمة استئناف طنطا، ليرأس المكتب الفني لمأمورية استئناف بنها.

المصدر: القاهرة 24