جدل واسع في مصر بعد وصف التلفزيون الصيني لـ"حلاوة المولد" بـ"الأصنام"

علقت أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، آمنة نصير، على ما وصفه التلفزيون الصيني لحلاوة المولد بـ"الأصنام".

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وقالت آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، في تصريحات تليفزيونية: "هذا التفكير مش فاهم طبيعة الحلوى، وإننا نصنعها للفرحة بمولد النبي صلى الله عليه وسلم".

وأضافت آمنة نصير: "يريد أن يعطينا ثقافة جديدة لا يفقها ولا يفهما، وهذه التصريحات ليس لها أي قيمة ولا تستحق حتى الرد عليها"، مضيفة: "هو مش فاهم ما هي الأصنام ولا يفهم ما هي الوثنية في الإسلام، ومش فاهم يعني إيه مجسمات بالحلوى، هذه ليست للعبادة وليست فيها نية للعبادة".

وكانت صفحة التلفزيون الصيني عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشرت مجموعة صور لعمال حي باب البحر وهم يصنعون حلوى المولد النبوي الشريف، وكتبت:"عمال مصريون يصنعون الأصنام في مصنع بحي باب البحر بالقاهرة، استعدادا لاستقبال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف".

على جانب آخر، قالت آمنة نصير، إن مواقع التواصل الاجتماعي والمسلسلات التلفزيونية أثرت سلبًا على كافة البيوت في المجتمع، بجانب أن الزوج المصري يقيد حرية زوجته ولا يريد أن تكون شريكة معه في الحياة الزوجية، وهي مجرد شخص لقضاء متطلبات الحياة.

آمنة نصير، أضافت خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا يوجد أفضل من الحياة الزوجية القائمة على الحب والمودة والرحمة والتفاهم، لافتة إلى أن الأمر ينعكس إيجابيًا على الأطفال في تربيتهم وحياتهم.

المصدر: القاهرة 24