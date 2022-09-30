فنان مصري مشهور يثير الجدل بوشم أثناء أداء العمرة في السعودية.. والأزهر يعلق

قال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مصر، محمود مهنا، إنه لابد من إزالة الوشم من الجسد قبل التوجه إلى أداء مناسك الحج أو العمرة؛ معللًا بأن الواشم والواشمة ملعونان.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في هذه المناسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه: "لَعَنَ اللَّهُ الواشِماتِ والمُسْتَوْشِماتِ، والمُتَنَمِّصاتِ، والمُتَفَلِّجاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ"، ما لي لا ألْعَنُ مَن لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهو في كِتابِ اللَّهِ.

وأضاف الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن الواشمة ملعونة، والتي رسمت لها الوشم كذلك ملعونة، وكذلك المتفلجة، (وهي التي تفرق بين أسنانها بغرض الحسن) ملعونة، فضلا عن جميع الأصناف الذين ذكرهم الحديث السابق، مؤكدًا أن حكم اللعن الوارد في الحديث السابق، يستوي فيه المذكر والمؤنث.

وعن أداء مناسك الحج أو العمرة مع وجود الوشم على الجسد، قال الدكتور محمود مهنا، إنه لا شك أن هذا الفعل حرام شرعا ولا يعتمر المسلم أو يحج بالوشم، منوهًا بأن قبول الحج أو العمرة من صاحبها على هذه الحالة إنما هو بيد الله عز وجل وحده.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أنه يحرم على الإنسان المسلم كذلك، رسم وشم على جسده، بغرض إخفاء شيء لا يحبه فيه، معللًا بأن ذلك فيه تغيير لخلق الله جل وعلا.

وفي سياق متصل، كان المغني أحمد سعد، شارك جمهوره بمجموعة صور له مع زوجته علياء بسيوني في أثناء تأدية مناسك العمرة في السعودية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع انستغرام.

وأظهرت الصور وجود وشم على يد أحمد سعد للمرة الثانية، ما عرّضه للكثير من الانتقادات من المتابعين عبر السوشيال ميديا.

ورد أحمد سعد، في وقت سابق على منتقديه، قائلا إن يده بها جرح، وأنه رسم هذا الوشم فقط لإخفاء مظهره، والناس التي انتقدتني على الوشم كانت سبب رئيسي وراء قيامي به، حيث إنهم كان ينتقدون شكل يدي عقب حدوث حادث لي منذ فترة، ترك أثرا كبيرا في يدي من غزر وإصابات غائرة، وكان كل من يشاهدها يسخر ويقول لي دي خناقة ولا ايه، فقمت بعمل شكل جميل على يدي أُخفي به الإصابات.

المصدر: القاهرة 24