مصر.. كشف ملابسات القبض على "تيك توكر" مشهور طلب من فتاة الرقص على الهواء

كشفت التحريات الأولية ملابسات القبض على الـ"تيك توكر" المصري إبراهيم مالك، الذي اشتهر عبر تطبيق "تيك توك" بالظهور مع فتيات في بث مباشر.

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وأكدت التحريات الأولية أن المتهم إبراهيم مالك ظهر لأول مرة عبر تطبيق تيك توك بعد ما نشر مقاطع فيديو يبحث من خلالها عن عروس تحت عنوان: عازب لسة متجوزش مين ترضى بيه؟

وخلصت التحريات الأولية إلى أنه ظهر في مقاطع فيديو مصورة مع الفتيات وطلب منهن الرقص والمغازلة وقال: انتي بتعرفي ترقصي عايز أشوفك وانتي بترقصي، مما أثار حفيظة المتابعين مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت البلاغات ضده وتعالت الأصوات بضرورة القبض عليه.

وتبين أنه ادعى على غير الحقيقة، وأن الهدف من نشر الفيديو هو رغبته في زيادة أعداد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية.

المصدر: القاهرة 24