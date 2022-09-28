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الأمن السعودي يتحرك بعد مقطع فيديو لمشاجرة ضمت 3 نساء و3 رجال في الرياض (فيديو)

مجتمع

الأمن السعودي يتحرك بعد مقطع فيديو لمشاجرة ضمت 3 نساء و3 رجال في الرياض (فيديو)
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو يوثق مشاجرة ضمت 3 نساء و3 رجال، فيما أصدرت وزارة الداخلية بيانا بهذا الخصوص.

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وعلى صفحتها الرسمية بموقع "سناب شات"، نشرت الداخلية السعودية مقطع الفيديو مموها، معلقة عليه بالقول: "قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة".

وأضاف البيان: "تبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف سابق، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

المصدر: RT

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