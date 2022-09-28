تفاصيل استيلاء مدير و17 مسؤولا على أموال أشهر بنوك مصر والهروب للخارج

علق الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي بالبنك الزراعي المصري خالد بدر على واقعة تورط مدير بنك الائتمان الزراعي و17 مسؤولا بالاستيلاء على الأموال والهروب للخارج.

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وأوضح الرئيس التنفيذي أن الواقعة حدثت بالفعل ولكن في عام 2009، مشيرا إلى أن التحقيقيات ظلت متداولة لمدة 13 عاما كاملة في أروقة النيابة، لحين صدور قرار إحالة القضية للمحكمة المختصة في بداية أغسطس الماضي.

وأكد خالد بدر، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي بالبنك الزراعي المصري، أنه تم صدور أمر إحالة البلاغ لمحكمة الجنايات والذي تم قيده برقم قضية 11014 لسنة 2022 جنايات مركز الجيزة.

وتورط مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، بفرع قرية الحرانية و17 آخرين من المسؤولين بالبنك وآخرين، بوضع مخطط للاستيلاء على أموال البنك محل عملهم، في صورة قروض وهمية ودون ضمانات، واستخراج قروض بأسماء أشخاص متوفين.

كان ذلك من خلال استغلال نفوذ عملهم بالبنك، ثم هروبهم خارج البلاد بعد تحصلهم على ملايين الجنيهات من خلال هذا المخطط، ومن المقرر أن يحاكموا "غيابيا" على ذمة القضية.

المصدر: القاهرة 24