فنان كبير يتعرض لهجوم عنيف بعد تصريحاته ضد سعيد صالح وإشادته بعادل إمام (فيديو)

تصدرت تصريحات الفنان فكري صادق عن الفنان الراحل سعيد صالح، محركات البحث، والتي تعرض بسببها لهجوم شديد، عندما تحدث عن فيلم سلام يا صاحبي.

وقال: "عادل إمام هو النجم، أما سعيد صالح ممثل عادي ويوجد مثله الكثيرين"، جاء ذلك في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة للاعلامية لميس الحديدي التي قاطعته قائلة: "إن الفنان سعيد صالح أيضا ممثل كبير".

من جانبها قالت الفنانة سلوى محمد على: "زعلت على الممثل اللى اتكلم عن سعيد صالح، اللى من القلائل اللى تقريبا ماعليهمش خلاف، ده ساحر مش ممثل، من هاللو شلبى، للمشبوه يعنى كنت اتعرفت عليها في الجامعة، لزهايمر، ورحلته وشجاعته وتنوعه، هو الموحى اللى بينور الكادر،اللى بيتقل المشهد، عشرات الافلام الكبيرة والصغيرة".

وأضافت: "دخل السجن اللى بيكسر التخين، ومابطلش شغل، عمل اغانى وخرج يعمل نوع مسرح مختلف، استمراريته رغم الظروف الصعبة اللى مر بها الفن، تقول انه من اللى مايقدروش يستغنوا، اللى الفن هو ايدهم اللى توجعهم، صعب عليا الممثل اللى اتكلم عنه في برنامج ومحدش عرف يوقفه، ممثل كان عنده طموح حلم كبير، لكن لا الظروف ولا امكانياته سمحتله بتحقيق حلمه، وزى ماقال كان نفسه يتنور، ومااتنورش حاجة تقهر الحقيقة".

وتابعت: "حتى لو السبب قلة امكانياته، حاكم فيه كتير اوى زى الفراشات اللى بيحرقها وهج الفن عشان قربت اوى وجناحانها ماساعدتهاش".

بينما كتب السيناريست محمد أمين راضي: "أحب استاذ سعيد صالح جدا، وبشوف اللي عمله مثلا في العيال كبرت، شيء غير مسبوق وبعيد عن اعماله المشهورة بحب له ادوار البدايات، مشهده مع استاذ عادل امام في فيلم زهايمر بكاني ومش علشان أي عامل زمني أو تأثير سنهم، لا ولكن لانه قدمه حلو، فأنا بحب استاذ سعيد من البداية للنهاية، بس في نفس الوقت بحب حرية التعبير، خصوصا لو ما فهاش أي إهانة، فكري صادق ما شتمش استاذ سعيد، هو شايف انه ممثل عادي، رأيه، يوسف شاهين ونجيب محفوظ نفسهم في ناس بتشوفهم انهم عاديين، فهو راي ما فهوش اهانة ولا غلط في استاذ سعيد، الراجل قال رأي، ورأي ما فهوش أي إهانة، وهو اصلا رأي بلا قيمة الالتفات ليه عيب والله مش عميد نقاد فن التمثيل هو مثلا".

وحرصت ابنة الراحل سعيد صالح الرد على ما قاله فكري صادق وكتبت عبر حسابها على فيسبوك تعليقا صادما وقالت: "إيه اللذاذة دى يا استاذ فكرى، انا مش هرد على حضرتك لأن اللهم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب".

المصدر: المصري اليوم