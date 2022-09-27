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بعد سوريا.. قطر تدخل على خط الأزمة مع محمد رمضان

مجتمع

بعد سوريا.. قطر تدخل على خط الأزمة مع محمد رمضان
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نفت وزارة الثقافة القطرية منح تصريح للفنان المصري محمد رمضان، لإقامة حفله الذي من المقرر أن يحييه في قطر يوم 25 نوفمبر المقبل.

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نقابة الفنانين السوريين ترد على حفل محمد رمضان في دمشق
نقابة الفنانين السوريين ترد على حفل محمد رمضان في دمشق

وعلقت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة القطرية، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ردا على استفسارات الجمهور بشأن إقامة حفل لمحمد رمضان: "نود التنبيه أن الوزارة لم تعط أي رخصة لإقامة الحفل".

جاء ذلك تزامنا مع نفى نقابة الفنانين السوريين مؤخرا ما أعلنه محمد رمضان بشأن إحيائه حفلا غنائيا في سوريا يوم الخميس الموافق السادس من أكتوبر.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن عن توقيعه عقد إحياء حفل غنائي في قطر يوم 25 نوفمبر، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "وأخيرا أقوى حفلة في قطر الشقيقة الغالية، أشوفكم على خير وتمنياتي لكم بدوام النجاح والتوفيق أميرا شعبا".

المصدر: المصري اليوم

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