نقابة الفنانين السوريين ترد على حفل محمد رمضان في دمشق

أصدرت نقابة الفنانين السوريين، بيانا توضيحيا عن منحها تصريحا للفنان محمد رمضان لإقامة حفلا هناك خلال الفترة المقبلة.

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وقالت نقابة الفنانين السوريين: "تنوية إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات".

وأعلن الفنان محمد رمضان توقيعه عقود 3 حفلات غنائية جديدة في ثلاث دول مختلفة، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستغرام".

ونشر محمد رمضان صورة أثناء توقيعه العقود، وعلق: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مختلفة، كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفلة أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر قبل حفلة اسكندرية بيوم واحد".

ومن المقرر أن يحيي رمضان، حفلا غنائيا بمحافظة الإسكندرية يوم 7 أكتوبر المقبل، حيث تم إطلاق الحملات الدعائية للحفل في شوارع عروس البحر المتوسط.

المصدر: مصراوي