"مطاردة بوليسية بمساعدة مواطنين".. مفاجآت حول واقعة السائق المتهور في مصر

أثيرت حالة كبيرة من الضجة والجدل الواسع في مصر خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو لسائق متهور على طريق السويس.

واستجوبت النيابة العامة، أمين الشرطة القائم بضبط قائد السيارة المتسببة في حادث طريق السويس، والذي أكد عدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، كما عثر بحوزته على قرص لعقار مخدر ومواد كحولية.

كما استمعت النيابة العامة لأقوال أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي شهد باعتراض المتهم طريقه واصطدامه به عمدا، والتعدي عليه بالضرب، ونشوب مشاجرة بينهما جراء ذلك.

وتلقت النيابة العامة المصرية يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من الشهر الجاري إخطارا من الشرطة يفيد بضبط أحد الأشخـاص لقيادته سيارته عـلى نحو يعرض الآخرين للخطر، واعتراضه طريق السيارات المارة، مما نتج عنه تلفيات بإحداها، فضلا عن ضبط مواد كحولية ومخدرة بحوزته.

وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي بأنه بإجراء تحليل للمتهم فور ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مصورة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور.

وباستجواب المتهم أنكر ما نسب إليه، وأقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب لذلك، وأن ما قام به بالطريق العام كانت محاولة منه للحيلولة دون ضبطه.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأخذ عينة منه لتأكيد مدى تعاطيه للمواد المخدرة، كما أمرت المحكمة المختصة بالنظر في أمر المتهم باستمرار حبسه خمسة عشر يوما.