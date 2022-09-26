مدرب رياضي عن محمد بن سلمان: "حرص وجدية وانضباط"

تحدث الخبير والمدرب الرياضي السعودي رياض العريض عن خصائل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حين كان يدربه على رياضة الدفاع عن النفس "الكاراتيه" في طفولته.

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وأشار العريض أثناء مشاركته في برنامج تلفزيوني إلى أن محمد بن سلمان في تلك السن "كان يحرص على التدريب وكانت لديه رغبة بالتدرب على الدفاع عن النفس ضد الأسلحة، وكان لديه الحماس في الإتقان في التدريب"، مضيفا أيضا أنه كان يتمتع بـ "حرص على التدريب وجدية وانضباط".

وفي التفاصيل، روى الخبير في مجال الترفيه واللياقة البدنية "بدايته في تدريب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما كان صغيرا على رياضة الكاراتيه حتى حصل على الحزام البني".

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وأعرب المدرب في هذا السياق عن افتخاره "بتدريب أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز.. وهم: تركي وخالد ومحمد ونايف وبندر وراكان، لمدة خمس سنوات، وكذلك تم تدريب أصدقائهم في قصرهم بالرياض".

المصدر: سبق