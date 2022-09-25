ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران التساؤلات حول عودتهما

عادت الفنانة ياسمين صبري لمتابعة طليقها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر "إنستغرام"، وذلك بعد انفصالهما في مايو 2022.

كما رد أحمد أبو هشيمة المتابعة لياسمين صبري عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "انستغرام" وفتحت هذه "المتابعه" التساؤلات كثيرة حول عودتهم مرة أخرى، بعد فترة من الانفصال

وكان قد ظهرت ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة في مكان واحد سابقا حيث أوضحت الصور جلوسهما على نفس الطاولة.

وكان قد امتنع الثنائي بعد الانفصال عن الحديث عن سبب الطلاق معتبرين أنه أمر خاص، و تمنى الثنائي لبعضها البعض النجاح في حياتهم.

المصدر:صدى البلد