االكشف عن تفاصيل العثور على "طفلة القنيطرة" المختفية في المغرب

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، تفاصيل العثور على "طفلة القنيطرة" (5 أعوام) المختفية.

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وتمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن القنيطرة، صباح أمس، من العثور على الفتاة البالغة من العمر 5 سنوات، والتي شكلت موضوع بلاغ بالاختطاف بحي الساكنية بمدينة القنيطرة مساء الخميس الماضي.

وفي بيان لها، أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن التعبئة الشاملة لمجموع وحدات الأمن الوطني العاملة بمدينة القنيطرة، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من العثور على الضحية في وضعية صحية عادية وهي على متن حافلة للنقل الحضري بساحة بئر إنزران بالمدينة، فيما جرى تفريغ وتحليل تسجيلات كاميرا الحافلة لتحديد هوية الشخص الذي اصطحب الفتاة إلى هذه الناقلة واقتنى لها التذكرة ثم غادر عين المكان.

وأشارت صحيفة "هسبريس" إلى أن "المصلحة الولائية للشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة يعملون على استغلال وتحصيل كل المعطيات التشخيصية والتعريفية التي رصدتها مختلف كاميرات المراقبة وكذا إفادات الشهود وتصريحات عائلة الفتاة الضحية، بغرض توقيف كل من ثبت تورطه في هذه القضية، في حين تكفلت بالفتاة خلية التكفل بالنساء، التي نقلتها إلى المستشفى لإخضاعها للفحوصات الطبية اللازمة".

المصدر: "هسبريس"