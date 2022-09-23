عقبة جديدة أمام محمد رمضان في الطريق نحو الاسكندرية

كشف رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية في مصر منصور هندي، أن الفنان محمد رمضان لم يحصل على تصريح رسمي لإحياء حفل في محافظة الإسكندرية .

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وأشار منصور إلى يجب أن ترسل نقابة المهن التمثيلية جوابًا لنقابة الموسيقيين حتى يتم الموافقة بشكل كامل على إجراءات الحفل واستخراج التصريح.

وفي وقت سابق قال محمد رمضان في أثناء زيارته لمدينة الإسكندرية: محافظة إسكندرية غالية عليا وأهلها أصحاب فضل عليا.. سيبت شغلي وجيت ليهم من القاهرة وظهر للناس إن دي حملة ضد محمد رمضان وأي حد عاوز ينجح.

وكان رد محمد رمضان عبر حسابه بموقع فيسبوك على مطالبة البعض له بإلغاء حفله بالإسكندرية يوم 7 أكتوبر المقبل، قائلا: فيه حملة ممولة ضدي ويدعمها محافظ الشرقية السابق.. وأنا قررت أنزل الإسكندرية بنفسي وبدون حراسة.

وواصل رمضان: إن شاء الله هعدي على أهل العامرية، وآكل لقمة في مطعم أو في بيت حد، وأشرب الشاي، وهروح محطة الرمل، وسيدي جابر، وهروح أزور قرايبي.. وهنشوف هل الجمهور عايزني ولا لا.

المصدر: القاهرة 24