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مصر.. إعلامي مشهور يطالب بمنع ميكرفونات الأذان للحفاظ على السياحة

مجتمع

مصر.. إعلامي مشهور يطالب بمنع ميكرفونات الأذان للحفاظ على السياحة
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تحدث الإعلامي المصري إبراهيم عيسى عن عدد من مشاكل السياحة في مصر، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي هو العقل والفكر السلفي، وأن أية عوامل أخرى ثانوية "من وجهة نظره".

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وأضاف إبراهيم عيسى خلال برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة "القاهرة والناس": "فيه جناح في فندق مينا هاوس في المقابل له زاوية جامع، وميكرفون الجامع في قلب الجناح بالفندق، يعني أذان ودروس في قلب الفندق". 

وتابع: في حال انتقادك للوضع يقول البعض "اسكت هتسقط الدين.. هتمنع الأذان عشان السياحة"، قائلًا: "لأ.. أنتم تمنعوا الميكرفون لأنه مش من الإسلام".

واختتم: "هذا يعبِّر عن الفكر السلفي والسيولة السلفية.. وفي حالة الحديث عن ذلك يكون الرد أنت عايز تمنع الناس من الصلاة.. وهغلق أبواب الإسلام لصالح السياحة المنحرفة".

المصدر: فيتو

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