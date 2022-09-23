مصر.. إعلامي مشهور يطالب بمنع ميكرفونات الأذان للحفاظ على السياحة

تحدث الإعلامي المصري إبراهيم عيسى عن عدد من مشاكل السياحة في مصر، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي هو العقل والفكر السلفي، وأن أية عوامل أخرى ثانوية "من وجهة نظره".

إقرأ المزيد

وأضاف إبراهيم عيسى خلال برنامج حديث القاهرة المذاع على قناة "القاهرة والناس": "فيه جناح في فندق مينا هاوس في المقابل له زاوية جامع، وميكرفون الجامع في قلب الجناح بالفندق، يعني أذان ودروس في قلب الفندق".

وتابع: في حال انتقادك للوضع يقول البعض "اسكت هتسقط الدين.. هتمنع الأذان عشان السياحة"، قائلًا: "لأ.. أنتم تمنعوا الميكرفون لأنه مش من الإسلام".

واختتم: "هذا يعبِّر عن الفكر السلفي والسيولة السلفية.. وفي حالة الحديث عن ذلك يكون الرد أنت عايز تمنع الناس من الصلاة.. وهغلق أبواب الإسلام لصالح السياحة المنحرفة".

المصدر: فيتو