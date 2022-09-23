مصر.. سر كلمة "تن تن" التي قالها الفنان هشام سليم قبل وفاته

نعت الفنانة نهال عنبر، الفنان هشام سليم الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ62 عاماً.

إقرأ المزيد

وقالت عنبر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، "كلنا زعلانين"، خاصة أنه توقع موعد رحيله.

وأضافت أنه منذ مساء أمس كان لديها معلومة أنه متبقي ساعات على رحيله، مؤكدة "من إمبارح بالليل وأنا عارفة أن العد تنازلي بدأ، وهشام سليم نفسه قال للمقربين منه أنا همشي يوم 22 سبتمبر، وقال تن تن وفعلاً توفى 10 إلا 10"، ليصاب الإعلامي تامر أمين بصدمة، قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله، يا نهار أبيض".

وتابعت، "محدش كان فاهم يعني إيه تن تن، ولكن بعد وفاته فهموا"، مشيرة إلى أن هشام سليم شخصية مهذبة ومحترم وراقي وكل الناس زعلانة عليه، وكان يومه جميل، وعدد كبير صلى عليه، كان خفيف جداً ولم يرهق أحد".

المصدر: أخبار اليوم