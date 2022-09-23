تنتظر تمارا سافيولينا، وهي من سكان دونيتسك، وكانت وُلدت في ألمانيا ولديها وضعية سجين في معسكر اعتقال.. تنتظر السلام وأن يصبح دونباس جزءا من روسيا.

إقرأ المزيد

وقالت سفيولينا للصحفيين في مركز تصويت في استفتاء انضمام دونباس إلى روسيا: "مشاعر فياضة تجتاحني.. نحن سعداء للغاية لأننا سنؤخذ إلى روسيا... أتوقع أننا سنعيش بشكل جيد، أولاً وقبل كل شيء، بهدوء. وأن يحل السلام في نهاية المطاف، لأننا تعبنا جدا".

وأشارت السيدة إلى إنها تعيش في منطقة بتروفسكي في دونيتسك، وهي الآن في شبه جزيرة القرم مع الأصدقاء، مضيفة قولها: "الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنني طفل المعتقلات، وُلدت في ألمانيا. جُرت والدتي (إلى ألمانيا أثناء الحرب الوطنية العظمى). تخيلوا، ولدت هناك، تحت صواريخ الكاتيوشا تلك، والآن يتوجب أن أعاني كل هذا".

المصدر: نوفوستي