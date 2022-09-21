الأردن.. الإعدام شنقا للمتهم الأول في قضية مقتل الملازم الرواحنة

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقا حتى الموت على المدان الأول في قضية مقتل الملازم أحمد الرواحنة.

وعقدت محكمة أمن الدولة جلسة علنيـة برئاسة العقيد القاضي العسـكري، موفـق المساعيد، وعضوية المقدم، صفوان الزعبي، والمقـدم ، رامي العـزام.

وأصدرت قرارا يقضـي بالحكم بالإعدام شنقا بحـق المتهم الأول بمقتل الملازم أحمد الرواحنه، الـذي توفي خلال الوظيفـة الرسمية بمدينة إربد.

كما قـررت المحكمـة بذات القضـية، الحكـم علـى مـتهـم آخـر بعـد أن ثبـت للمحكمة تدخلـه بواقعـة وفاة الرواحنه، بالأشغال المؤقتـة لمـدة 15 سـنة.

والحكـم علـى المتهم الثالث بالأشغال المؤقتة لمـدة 7 سـنوات ونصـف، وغرامة قدرها 5 آلاف دينار، لقاء تجريمه بجنايتي ترويج المـواد المخدرة والمستحضرات الطبية، علمـا بأن القـرار الصادر قابل للتمييز بحكم القانون.

المصدر: المملكة