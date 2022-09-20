السعودية.. السلطات تتحرك بعد حادثة طالبة القطيف (فيديو)

في لحظة تحبس الأنفاس، أظهر مقطع فيديو سيارة تابعة لإحدى شركات الشحن الشهيرة، كادت أن تدهس طفلة لدى عبورها الشارع بعد نزولها من حافلة مدرسية طفلة في محافظة القطيف بالسعودية.

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ووثقت كاميرا مراقبة لحظة نزول الطفلة من الحافلة المدرسية، وسرعة بديهة سائقها وحرصه على الإمساك بالطفلة عندما كادت السيارة أن تدهسها.

ردة فعل سريعة من سائق حافلة تنقذ طفلة من الدهس! pic.twitter.com/1g1jno8bEz — Mr. Meow (@3i_8n) September 20, 2022

وتعليقا على هذا الحادث، أعلن مرور المنطقة الشرقية عن ضبط مركبة ارتكب قائدها مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل في محافظة القطيف معرضا سلامة الطلبة للخطر.

وأشار إلى أنه تم إحالة السائق إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.

مرور المنطقة الشرقية يضبط مركبة ارتكب قائدها مخالفة تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل في #محافظة_القطيف معرضاً سلامة الطلبة للخطر، وتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.



⁧#المرور_السعوديpic.twitter.com/odpPbsN8T3 — المرور السعودي (@eMoroor) September 20, 2022

المصدر: RT