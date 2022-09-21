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نجم عالمي يكشف كيف تعامل مع صدمة جنسية في صغره

مجتمع

نجم عالمي يكشف كيف تعامل مع صدمة جنسية في صغره
Globallookpress © New Line Cinema
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كشف النجم العالمي ماثيو ماكونهي في حوار تلفزيوني عن تعرضه إلى التحرش الجنسي من قبل رجل عندما كان في سن الـ15 عاما.

وقال أنه تعرض للتخدير والتحرش، وساعده عدد من الأشخاص لتجاوز أزمته النفسية بعد الحادثة، وتحدث عن علاقته الخاصة مع والديه وقال:" لقد تلقيت تعليميا، وتم توجيهي من والدي حول احترام المرأة، واحترام العلاقة والاحترام للحميمية الجنسية".

لم يتلق ماكونهي علاجا لكنه يقول إن الأشخاص من حوله ساعدوه في التعامل مع الصدمة، وتعهد ماكونهي لنفسه بألا يدع الإساءة التي تعرض لها في فترة المراهقة تجعله "يخاف من العلاقات" أو يمنعه من الثقة بالآخرين.

أضاف: "لن أخاف من العلاقات لأن تجربتي الأولى كانت الابتزاز، هذا انحراف".

وتابع:"حدث هذا الشيء معي أنا لن أنكره، إنه شيء مقرف وبشع، لكني لن أحمله معي ولم يؤثر على تعاملي مع الناس وكيف أنظر للأشخاص من حولي، عشت الكثير من العلاقات السليمة بفضل تربية والدي لي".

المصدر: newsroom

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