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مصر.. إعلامي يتحدث عن علاقته العاطفية بالراقصة سما المصري

مجتمع

مصر.. إعلامي يتحدث عن علاقته العاطفية بالراقصة سما المصري
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سخر الإعلامي المصري، تامر أمين، من الأحاديث حول علاقته "العاطفية" بالراقصة سما المصري،

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وقال تامر أمين، خلال لقائه ببرنامج "العنيدة"، المذاع عبر فضائية "الشمس": "هاتولي كائن فضائي شافني مع سما المصري في الطريق الصحراوي حتى، هي تقول اللي عايزاه، الناس ضحكت على كلامها، أليس فيكم رجل رشيد".

كما نفى الإعلامي تامر أمين وجوده في سهرات خاصة مع سما المصري.

ومن ناحية أخرى قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، في أغسطس الماضي، بتأييد حكم أول درجة القاضي ببراءة الإعلامي تامر أمين من تهمة إهانة أهل الصعيد، ورفضت استئناف النيابة.

المصدر: مصراوي

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