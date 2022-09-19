انهيار جسر للمشاة على سيارات وسط العاصمة الأردنية عمان
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انهار جسر للمشاة على طريق المطار بالعاصمة الأردنية عمان، فجر الإثنين، وذلك إثر اصطدام شاحنة به.
وأفيد بأن انهيار جسر المشاة، أدى إلى إغلاق طريق المطار بالاتجاهين، فيما ذكرت القناة التلفزيونية الأردنية الرسمية أن شاحنة ارتطمت بجسر متسببة في سقوطه.
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علاوة على ذلك، أشير إلى أن سيارة إسعاف تصادف مرورها في ذلك الوقت، اصطدمت هي الأخرى بأنقاض الجسر المنهار.
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كما ذُكر أن قوات الأمن وسيارات الإسعاف تحركت نحو موقع انهيار الجسر، وجرى تحويل حركة السير إلى طريق بديل.
المصدر: عمون+ vetogate.com