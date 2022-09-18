"مواجهة الفكر بالفكر".. خبير يعلق على توجه مصر لإصدار قواعد منظمة للمنصات الرقمية

سلّط برنامج ناس أونلاين الضوء على توجه مصر لإصدار تراخيص وقواعد تنظيمية للمحتوى المقدم عبر منصات البث الرقمي "نتفليكس وديزني" بما يضمن التقيد بأعراف وقيم المجتمع المصري.

استهل الدكتور فتحي شمس الدين، خبير الإعلام الرقمي، حديثه حول الانفتاح غير المسبوق الذي يشهده العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، حيث لا يوجد اتفاقية دولية أو قانون منظم لعملها على مستوى العالم بشكل عام، مضيفا أنه فيما يخص العالم العربي لا توجد رقابة على هذه المنصات بالمحتوى المقدم الذي يراعي العادات والتقاليد المجتمعية، وهو ما واجهته بعض الدول حول أعمال مقدمة تروج لمفاهيم خاصة بهم، لكنه مخالف لمجتمعاتنا العربية وللتعاليم الدينية الإسلامية والمسيحية على السواء، ما أثار جدلا ورفضا شعبيا في دولنا بهدف المحافظة على أعرافنا وقيمنا.

أما الناقد الفني محمد نبيل، فقد أكد أنه ليس مع فكرة منع أو إيقاف المنصات الرقمية التي تروج لأفكار بعيدة عن مجتمعاتنا، منوها أن هناك حاجة للضغط على هذه المنصات لمراعاة القيم للدول العربية وانتقاء ما يمكن عرضه على الجمهور العربي، وهذا الموضوع متاح لهذه المنصات بانتقاء المحتويات المعروضة عليها حسب كل دولة، معتبرا أنه في الوقت الحالي يستطيع أي مستخدم الوصول إلى أي عمل يريد مشاهدته، رغم كل طرق الحظر عنه.

وأشار الدكتور فتحي إلى ضرورة نشر التوعية لدى الجمهور حول الاستخدامات السليمة لهذه المنصات، وفق مبدأ "مواجهة الفكر بالفكر"، معتبرا أن المنع الكامل يجب أن يُدعّم بشرح أسبابه، وخطورة ما يتم تقديمه، متابعا أن من مصلحة هذه المنصات تقديم ما يلائم المشاهد العربي للحفاظ على أرباحها بطبيعة الحال، وذلك بسبب الأعداد الكبيرة من المشتركين في العالم العربي.

المصدر: RT