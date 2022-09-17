سوريا.. قتلت أباها بمساعدة والدتها والسبب خلافات عائلية!

كشفت وزارة الداخلية السورية جريمة قتل تقشعر لها الأبدان، ارتكبتها فتاة في حمص بحق أبيها وبمساعدة من والدتها.

وقالت الوزارة عبر بيان إنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية ضمن حفرة بالأراضي الزراعية في قرية جوبر في حمص، حيث تم إرسال دوريات من فرع الأمن الجنائي بحمص والأدلة الجنائية إلى المكان، واستخراج الجثة بحضور هيئة الكشف الطبي، وبعد نقلها إلى المشفى تم التعرف عليها، وتبين أن سبب الوفاة ناجم عن الرضوض والكسور بمنطقة الصدر.

وتابع البيان: من خلال التحري وجمع الأدلة تم حصر الشبهة بزوجة المغدور وابنتها، وقام فرع الأمن الجنائي في حمص بإلقاء القبض عليهما، وبالتحقيق مع الفتاة بعد مواجهتها بالأدلة اعترفت بإقدامها على قتل والدها المغدور بعد ضربه على رقبته وصدره حتى الموت بواسطة فأس (فراعة) نتيجة خلافات عائلية، كما اعترفت زوجة المغدور بمساعدة ابنتها بتكبيل الجثة بحبال نايلون ونقلها خارج المنزل ودفنها ضمن حفرة بأرض زراعية بقصد طمس معالم الجريمة وإبعاد الشبهات عنهما.

وأكدت الوزارة أنه تمت مصادرة أدوات الجريمة، وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء لتنالا جزاءهما العادل.

المصدر: الوطن