مصر.. والدة الإعلامية شيماء جمال تكشف مفاجآت عثر عليها في غرفة نومها (فيديو)

تحدثت ماجدة إبراهيم، والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال، عن سبب مقتل ابنتها على يد زوجها المستشار أيمن حجاج وصديقه حسين الغرباوى.

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وقالت: "بنتي حصلت على أوراق تدين القاتل.. وأول حاجة عملها بعد قتلها، اتجه إلى البيت وأخد الأوراق من الدولاب وأخذ فلوسها اللي في الخزينة، والقسيمة الأصلية، وعقد شقتها ومجوهراتها".

وتابعت ماجدة إبراهيم خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما": "كانوا متفقين يروحوا يتفسحوا في دبي 8 أيام، قبل الواقعة بأسبوعين عشان يراضيها"، مضيفة: "روحت أزورها في البيت لاقيتها مربوطة بجنزير على الأرض".

وأضافت: "يوم الواقعة كنت منتظرة بنتى تتغدى معايا، اتصلت عليها الساعة 4 كان هاتفها مغلقا، ومن هنا بدأت أقلق عليها، ولما سألنا زوجها قال يمكن موبايلها فصل شاحن وهدور عليها، وهو كان قد قتلها ودفنها، وأنا نايمة قبل الفجر جالي هاتف في ودني يقولي قومي شيماء ماتت".

المصدر: المصري اليوم