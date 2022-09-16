مصر.. داعية إسلامي يثير الجدل بتصريحات عن "سيدنا عيسى"

قال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر خالد الجندي، إن سيدنا عيسى عليه السلام كان مسلما وكذلك كل الأنبياء كانوا مسلمين.

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وأضاف خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc: "كلمة الحج والعام والحول كلها أسامي لكلمة سنة وهي تختلف من بلد لبلد، متابعا: ولما نقول مسلم أو كلهم مسلمين مش معناه شريعة النبي محمد ولكن معناه موحدين بالله، قولت قبل كدا سيدنا عيسى كان مسلما، وناس اتخضت فأنا كل ما أقول حاجة الناس تتخض، فسيدنا موسى وعيسى وإبراهيم ويعقوب وكلهم كانوا مسلمين".

وأوضح خالد الجندي: "سيدنا لوط عليه السلام كان دخيلا على قرية سدوم ولم يكن من السكان الأصليين، مضيفا: سيدنا لوط كان معاصرًا للنبي إبراهيم عليهما السلام".

وأكمل خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "سيدنا شعيب كان موجودا حينما حدث إهلاك لقرية سيدنا لوط، وسيدنا شعيب كان موجودا في عهد سيدنا إبراهيم أو مواكب له بفترة زمنية قريبة".

المصدر: القاهرة 24