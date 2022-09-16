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"جلسة أنس" بين قادة11 دولة في سمرقند بغياب الصيني (صور)

مجتمع

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زعماء دول منظمة شنغهاي للتعاون (15 سبتمبر 2022)
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ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصدر، أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، غاب عن مأدبة العشاء مع زعماء 11 دولة من أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند.

وساد جو من المرح بين القادة الذي توزعوا حول طاولتين دائريتين فرشت عليهما أطباق الفواكه والحلويات الأوزبكستانية.

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وقد أشار الوفد الصيني إلى القواعد الخاصة بفيروس كورونا، سببا لتغيب الرئيس.

وتستضيف مدينة سمرقند في أوزبكستان يوم أمس الخميس، واليوم الجمعة، 16 سبتمبر، اجتماعا لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون، حيث تعقد القمة بالحضور الشخصي للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

المصدر: تليغرام

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