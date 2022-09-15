حل لغز جثث الأطفال الذين عثر عليهم داخل حقيبة سفر بيعت في مزاد علني

قالت شرطة كوريا الجنوبية اليوم الخميس إنها ألقت القبض على امرأة متهمة بقتل طفليها، الذين عثر على رفاتهما داخل حقائب في نيوزيلندا الشهر الماضي.

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وأشارت الشرطة إلى أن المرأة البالغ من العمر 42 عاما، يقال إنها مواطنة نيوزيلندية من مواليد كوريا الجنوبية، تم القبض عليها في مدينة أولسان جنوب شرق البلاد، وتم نقلها إلى العاصمة سيئول لمواجهة إجراءات تسليم المجرمين.

وقالت وكالة الشرطة الوطنية في كوريا الجنوبية في بيان "تتهم شرطة نيوزيلندا المشتبه بها بقتل طفليها، اللذين كانا يبلغان من العمر 7 و10 سنوات عام 2018 في منطقة أوكلاند".

وأضافت "وصلت المشتبه بها إلى كوريا الجنوبية بعد الجريمة وهي مختبئة منذ ذلك الحين".

وأظهرت صور في وسائل الإعلام المحلية المرأة، وهي تخرج من مركز شرطة أولسان مع محققين يرتدون ملابس مدنية، وغطوا رأسها بمعطف.

وسألت وسائل الإعلام المحلية المرأة عما إذا كانت ستعترف بارتكاب جرائم القتل، وقالت مرارا وتكرارا "لم أفعل ذلك"، واقتيدت بعيدا ووضعت في سيارة للشرطة.

وتم اكتشاف رفات الطفلين في أغسطس بعد أن اشترت عائلة حمولة مقطورة من الأشياء، بما في ذلك الحقائب، في مزاد للبضائع المهجورة بالقرب من أوكلاند، أكبر مدينة في نيوزيلندا.

وقالت الشرطة النيوزيلندية إن الجثث كانت مخزنة على الأرجح لعدة سنوات، مما أدى إلى تعقيد التحقيق.

وشددت السلطات على أن الأسرة التي عثرت على الجثث لا علاقة لها بجريمة القتل، وتم تقديم الدعم النفسي لمساعدة أفرادها على التعامل مع الصدمة.

المصدر: أ ف ب