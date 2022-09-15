البابا يضع قبعة قيرغيزية على رأسه في نور سلطان الكازاخية

أهدى وفد من قيرغيزستان البابا فرنسيس غطاء رأس قيرغيزيا قوميا يسمى بـ (كالاك).

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وذلك على هامش المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية الذي يعقد حاليا في عاصمة كازاخستان نور سلطان.

وقد أقيم هناك الأربعاء 14 سبتمبر قداس بمشاركة البابا فرنسيس. وشارك فيه أيضا وفد من الرهبان الذين يخدمون في الكنيسة الكاثوليكية بقيرغيزستان. والتقى البابا بهؤلاء الرهبان الذين أهدوه الكلباك (غطاء رأس) القرغيزي المطرز بعلم كل من قرغيزستان والفاتيكان.

المصدر: سبوتنيك كازاخستان