مصر.. نقيب المأذونين يعلق على عقد امرأة قرانها وإتمامها إشهار زواجها بنفسها (فيديو)

علق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين في مصر، على عقد المدونة زينة قرانها بنفسها بدلا من المأذون، والجدل الذي أثارته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشيخ إسلام عامر إن قيام زينة أشرف زوجة البلوغر أحمد إبراهيم، بعقد قرانها وإتمام عملية الإشهار في الفيديو المتدوال سليم شرعا لأن عقد النكاح عبارة عن طلب ثم الإيجاب ثم القبول، لكنه غير مقبول مجتمعيا.

وأضاف عامر في تصريح لموقع "مصراوي" يوم الأربعاء، أنه مهما كان شخص الملقن لبنود عقد الزواج فهو سليم وليس فيه من الحرمانية شيء، لكنه مخالف للعادات والتقاليد والعرف.

كان البلوغر أحمد إبراهيم، قد أثار الجدل، أمس، في حفل عقد قرانه؛ حيث قامت عروسه بعقد القران بدلًا من المأذون، وقامت بالرقص بمنديل عقد القران، وأثارت صورها إعجاب وتساؤل الكثير من رواد "فيسبوك"، عما بدر منها خلال طريقة عقد القران التي فاجأت الجميع.​

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبلوغر المصرية زينة وهي تعقد قرانها على زوجها بنفسها بدلا من المأذون.

وظهرت العروس بجوار زوجها أحمد إبراهيم، وبدأت العروس حديثها بالتعبير عن فرحتها وسعادتها باختيار زوجها لتكمل معه حياتها.

ووثق الفيديو العروس وهي تتولى دور المأذون وتعقد القران وقالت عبارات الإشهار ورددها من خلفها زوجها ثم والدها، فيما قام والد العريس بكتابة عقد الزواج والحصول على توقيع وبصمات العروسين.

وأنهى العريس أحمد إبراهيم الإجراءات وطلب من الحاضرين ترديد الدعاء للعروسين خلفه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية