 
مباشر
عاجل
تواجد مكثف للقوات الإسرائيلية قرب حاجز الجلمة شمال جنين بعد سماع صوت إطلاق نار بالمكان (فيديو)

العاهل الأردني يترجّل من سيارته لتحية وشكر رقيبة سير (فيديو)

مجتمع

العاهل الأردني يترجّل من سيارته لتحية وشكر رقيبة سير (فيديو)
Gettyimages.ru
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tsqr

فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إحدى رقيبات السير من مديرية الأمن العام الأردني، عندما ترجّل من سيارته في عمّان لتحيتها وشكرها على أدائها المتميز.

وقال الملك للملازم علا الجالودي بعد أن أوقف موكبه خلال مسيره بالعاصمة الأردنية عمّان، والتي كان قد التقاها سابقا في الميدان: "رفعتي معنوياتي اليوم".

والملازم الجالودي عرف عنها نشاطها وحيوتها وضحكتها التي لا تفارقها خلال تنظيمها للسير في شوارع العاصمة عمان، الأمر الذي لفت انتباه الكثير من العمانيين.

وتداول النشطاء والمغردون مقطع فيديو وثق لحظة نزول الملك عبد الله الثاني من سيارته والحديث مع الملازم علا الجالودي.

المصدر: RT + "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا