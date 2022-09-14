العاهل الأردني يترجّل من سيارته لتحية وشكر رقيبة سير (فيديو)

فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إحدى رقيبات السير من مديرية الأمن العام الأردني، عندما ترجّل من سيارته في عمّان لتحيتها وشكرها على أدائها المتميز.

وقال الملك للملازم علا الجالودي بعد أن أوقف موكبه خلال مسيره بالعاصمة الأردنية عمّان، والتي كان قد التقاها سابقا في الميدان: "رفعتي معنوياتي اليوم".

والملازم الجالودي عرف عنها نشاطها وحيوتها وضحكتها التي لا تفارقها خلال تنظيمها للسير في شوارع العاصمة عمان، الأمر الذي لفت انتباه الكثير من العمانيين.

وتداول النشطاء والمغردون مقطع فيديو وثق لحظة نزول الملك عبد الله الثاني من سيارته والحديث مع الملازم علا الجالودي.

المصدر: RT + "تويتر"