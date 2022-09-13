ملتقى في دبي.. التحديات والمخاطر الأمنية في الألعاب الإلكترونية

أعلنت خدمة الأمين في دبي عن انعقاد ملتقى تحت عنوان التحديات والمخاطر الأمنية في الألعاب الإلكترونية، بهدف زيادة حجم الوعي الأسري والمجتمعي لهذه الظاهرة.

ويهدف الملتقى الذي سوف ينعقد في التاسع عشر من الشهر الحالي في متحف المستقبل في مدينة دبي، بحسب ما أعلنت عنه الخدمة، إلى الكشف عن طرق ومخاطر الجرائم في الألعاب الإلكترونية ومدى استعداد وتعاون الجهات الأمنية مع الشركات المطورة لهذه المنصات للحد والكشف المبكر عن المخاطر.

ويتطرق المتحدثون في الملتقى إلى عدة محاور أبرزها، مدى تأثر اللاعبين وتقديرهم المستقبلي لقيمة الأشياء في منصات الألعاب والميتافرس وخاصة في نطاق الألعاب التي تسمى باللعب للكسب، إضافة إلى التطرق للحديث عن طرق الإرهاب الحالية والمستقبلية في عالم الألعاب الإلكترونية.

ويأتي الملتقى في ظل انتشار الكثير من الجرائم حول العالم بسبب إدمان العديد من المراهقين والأطفال على الألعاب الإلكترونية والتي قد تؤدي مع الوقت إلى تأثيرات نفسية شديدة على اللاعبين وانعكاساتها بشكل مباشر على العائلات والمجتمع ككل بحسب الخبراء.

المصدر: RT