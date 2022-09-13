براءة متهم في قضية تحرش أثارت ضجة واسعة في مصر

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، ببراءة أحمد بسام زكي من اتهامه بتهديد وابتزاز 3 فتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقبلت المحكمة بجلسة اليوم استئناف "بسام" على حكم أول درجة الصادر بحبسه 3 سنوات.

يذكر أن جنايات القاهرة قضت بالسجن 8 سنوات على المتهم أحمد بسام زكي بتهمة هتك عرض فتاتين بالإضافة لتعاطي الحشيش المخدر، وطعن المتهم على القضية أمام محكمة النقض.

وكشفت التحقيقات فى القضية رقم 2030 لسنة 2020 جنح مالية، أن المتهم فى غضون الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020 بدائرة قسم المقطم محافظة القاهرة، تحرش جنسيًا بالمجني عليها الأولى، "س. ف" بأن تعرض لها بإتيان أمور وإيحاءات وتلمیحات جنسية وإباحية، وأرسل إليها عبر إحدى وسائل الاتصالات اللاسلكية مستخدمًا تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس آب"، عبارات وصورًا ذات طبيعة جنسية، تضمنت تصريحًا وتلميحًا بالأمور المشار إليها، وقد أتى تلك الأفعال بقصد الحصول على منفعة جنسية، وتعمد مضايقة المجنى عليها بل أساء استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة سلفا.

المصدر: مصراوي