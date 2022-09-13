تفاصيل هدم أشهر مطعم مأكولات في مصر

قررت الحكومة المصرية هدم أشهر مطعم مأكولات في البلاد، حيث أعلن القائمون على مطعم البرنس، خلال مقطع فيديو عبر تطبيق الصور والفيديوهات انستغرام، هدم المطعم لتطوير شارع طلعت حرب.

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وعلق ناصر البرنس، عبر المقطع المنشور على الصفحة الرسمية لمطعم كبدة البرنس على موقع انستغرام قائلا: دعمكم الكبير اللي شوفناه وحبكم لينا هو ده المكسب والنجاح الحقيقي بالنسبالنا، واللي عشانه قررنا نبذل أقصي مجهود عشان نرجعلكم في أقرب وقت وبأفضل صورة تليق بيكم وبحبكم لمطعم البرنس.

وأضاف ناصر البرنس خلال المقطع المنشور بالصفحة الرسمية لـ كبدة البرنس: كلنا ثقة إن ربنا دايما بيكتبلنا الخير في كل الأوقات، بنشكر كل عملائنا، بنشكر بلدنا الجميلة مصر، ونتجمع قريب على خير، تحياتي ناصر البرنس.

وفي وقت سابق، قال ناصر البرنس، صاحب مطعم كبدة البرنس في شارع طلعت حرب بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، إنه تمت إزالة عدد من الإشغالات من أمام المحل الخاص به، بناء على الحملات المكبرة التي قامت بها الأجهزة المعنية التابعة إلى محافظة الجيزة.

وتابع البرنس: الموضوع مش كبير أوي هي كانت حملة مكبرة وكان في إشغالات وشيلناها خلاص، والموضوع خلص خلاص وهنصرف حاجتنا وهنشتغل إن شاء الله.

وقال ناصر البرنس، مالك محل كبدة البرنس، إنه "منذ 30 سنة يفرش في الشارع أمام المحل، ولو أنه أخطأ فمن المفترض أن تزيل أجهزة محافظة الجيزة المخالفات، لا أن تغلق وتشمع المحل الخاص به".

وأضاف مالك محل كبدة البرنس، في تصريحات تليفزيونية، أن المطعم الآن مغلق، وأنه يصعب عليه أسر العاملين بالمطعم، بسبب وقف الحال الذي حدث لهم بسبب غلق المطعم.

المصدر: القاهرة 24