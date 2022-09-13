السعودية توقف يمنيا ادعى أداء العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية (صورة + فيديو)

أعلنت السلطات السعودية توقيف يمني أعلن في مقطع فيديو أنه أدى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، منتهكا بذلك أنظمة وتعليمات المناسك ومخالفا أحكام الشريعة الإسلامية.

وأثار الفيديو الذي صوره اليمني في المسجد الحرام بمكة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية التي تحظر رفع أي لافتات أو شعارات سياسية أو مذهبية أثناء أداء الحج أو العمرة.

وفي الفيديو ومدته لا تتجاوز 20 ثانية، ظهر الرجل بملابس الإحرام حاملا لافتة بيضاء كتب عليها بخط اليد: "العمرة لروح الملكة إليزابيث الثانية، نسأل الله أن يتقبّلها في الجنّة ومن الصالحين".

وأثار المقطع غضب العديد من مستخدمي موقع "تويتر" الذين طالبوا السلطات بتوقيف صاحبه.

القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام :

القبص على مقيم يمني ظهر في مقطع فيديو يحمل لافته داخل #المسجد_الحرام، مخالفاً أنظمة وتعليمات #العمرة. pic.twitter.com/EycIUIXw12 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) September 12, 2022

ولا يجوز وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية أداء الحج أو العمرة نيابة عن غير المسلمين.

وإثر موجة الغضب هذه، أعلن جهاز الأمن العام السعودي في بيان نشره على موقع "تويتر" أنّ "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام قبضت على مقيم يحمل الجنسية اليمنية ظهر في مقطع فيديو يرفع لافتة داخل المسجد الحرام مخالفا بذلك أنظمة وتعليمات العمرة".

وتابعت: "جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة".

القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام تقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام pic.twitter.com/PrwCywSsFw — الأمن العام (@security_gov) September 12, 2022

وأذاعت وسائل إعلام سعودية الخبر مرفقا بمقطع الفيديو المثير للجدل لكن مع حجب محتوى اللافتة.

وتوفّيت الملكة إليزابيث الثانية مساء الخميس وستوارى الثرى في الـ19 من سبتمبر الجاري.

المصدر: أ ف ب + وسائل إعلام سعودية