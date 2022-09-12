مصر.. نيللي كريم ترد لأول مرة على أنباء انفصالها عن زوجها (صورة)

ردت الفنانة المصرية نيللي كريم، على شائعات انفصالها عن زوجها الفنان هشام عاشور، والذي تداولته خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشرت نيللي كريم صورة تجمعها بزوجها هشام عاشور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واكتفت بوضع إيموجي قلب على الصورة، لترد على شائعات انفصالهما.

واحتفلت النجمة نيللي كريم بزواجها من نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، في أغسطس 2021.

المصدر: وسائل إعلام مصرية