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ضجة كبيرة في لبنان بعد زواج ابنة جنبلاط من شاب ينتمي إلى طائفة أخرى (صورة)

مجتمع

ضجة كبيرة في لبنان بعد زواج ابنة جنبلاط من شاب ينتمي إلى طائفة أخرى (صورة)
AFP
رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط
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أثار زواج داليا جنبلاط، ابنة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، من شاب ينتمي إلى طائفة أخرى، ضجة كبيرة في البلاد.

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وفي التفاصيل، نشر وليد جنبلاط في "تويتر" صورة تجمع ابنته داليا جنبلاط وعريسها جوي الضاهر، معلقا عليها بالقول: "ألف مبروك لجوي وداليا، مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والاستقرار والنجاح". 

في حين أثار هذا الخبر ضجة كبيرة في لبنان، حيث اعتبر البعض أن الزواج من غير طائفة "مسموح" لابنة جنبلاط، بينما ممنوع لغيرها، بينما أعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن تهنئتهم للعروسين.

المصدر: RT

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