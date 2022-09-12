ضجة كبيرة في لبنان بعد زواج ابنة جنبلاط من شاب ينتمي إلى طائفة أخرى (صورة)

أثار زواج داليا جنبلاط، ابنة رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" في لبنان، وليد جنبلاط، من شاب ينتمي إلى طائفة أخرى، ضجة كبيرة في البلاد.

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وفي التفاصيل، نشر وليد جنبلاط في "تويتر" صورة تجمع ابنته داليا جنبلاط وعريسها جوي الضاهر، معلقا عليها بالقول: "ألف مبروك لجوي وداليا، مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والاستقرار والنجاح".

في حين أثار هذا الخبر ضجة كبيرة في لبنان، حيث اعتبر البعض أن الزواج من غير طائفة "مسموح" لابنة جنبلاط، بينما ممنوع لغيرها، بينما أعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن تهنئتهم للعروسين.

مبروك لداليا وجوي اللي اعطوا أحلى صورة عن #لبنان وفي أصعب الظروف واهنئ وليد بيك على جرأته https://t.co/yrmj1Qv1Hk — Khaled Agha خالد أغا (@kallagha) September 11, 2022

الف مبروك لجوي وداليا ♥️✨ https://t.co/HEgDtLCT9r — Nora Joumblatt (@NJoumblatt) September 12, 2022

يحق للسيد وليد ما لا يحق لسواه 😎 — ᴺᴬᴰᴬᶠᴬᴿᴴᴬ ✎ (@nadafa_g) September 11, 2022

بنت حضرتك ارتدت صح لانها تزوجت من غير طائفة و الا عملتو تعديلات عالفتوى ت تناسبكن؟؟؟ #النفاق_و_الدجلhttps://t.co/It9l3tmqcO — Maya Amina (@Liliane54351368) September 11, 2022

المصدر: RT