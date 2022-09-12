جدل في الجزائر حول تعليمات مدراء مدارس بشأن "الهندام والسلوك"

تحدثت صحيفة "الشروق" الجزائرية عما وصف بتضخيم وتهويل بمواقع التواصل الاجتماعي لتعليمات متنوعة صادرة من مختلف مديري المدارس بشأن "هندام وسلوك التلاميذ".

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وفي التفاصيل، لفتت الصحيفة إلى أنه مع اقتراب العام الدراسي، انتشرت "عدة تعليمات صادرة من مختلف مديري المدارس، منها ما أثار الاستهجان ووصل درجة توقيف المدير، وأخرى لقيت ترحيبا، خاصة ما تعلق بهندام التلميذ وسلوكاته الأخلاقية. وجميع هذه القضايا تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في تضخيمها أو تهوينها".

وأفيد في هذا السياق بأن كثيرا من مديري المؤسسات التعليمية، مع اقتراب الدخول الاجتماعي، يجتهدون "في إصدار تعليمات مختلفة للتلاميذ والطاقم التربوي والإداري، للحفاظ عل حسن السير البيداغوجي والتعليمي بالمدرسة، وبينما يوفق البعض في ذلك، يثير آخرون استغرابا واستنكارا في المجتمع، بتعليمات غريبة تتسبب في جدل".

ومن الأمثلة على ذلك "ما أقدمت عليه مديرة ثانوية شكير عيسى ببلدية أولاد موسى، ويتعلق الأمر بإصدار بطاقة تسجيل مدرسي، طُلبت فيها من أولياء أمور التلاميذ تعبئتها، وتوضيح الوضعية الاجتماعية العائلية، والغرابة فيها أنها أدرجت 3 خانات لهذا الغرض، وهي عائلة فقيرة، متوسطة وغنية، بالإضافة إلى توضيح مهنة الأب والأم".

هذه البطاقة أفيد بأنها أثارت "استنكارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن مديرة المدرسة تؤسس للعنصرية والتفرقة والتمييز الطبقي، كما يتسبب سلوكها في إحراج أبناء العائلات الفقيرة".

علاوة على ذلك، "تسببت الضجة الكبيرة التي أحدثتها الوثيقة، في توقيف المديرة من منصبها تحفظيا، بحيث أصدرت مديرية التربية بيانا، أكدت فيه أن الوثيقة تحمل عبارات غير مقبولة ولا تمت بصلة للنصوص والتنظيمات المعمول بها".

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وقال هذا البيان بالخصوص: "نظرا لحساسيتها تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتوقيف مديرة الثانوية توقيفا تحفظيا، إلى غاية مثولها أمام مجلس التأديب الولائي طبقا للقوانين سارية المفعول".

بالمقابل "دافعت فئة أخرى، عن المديرة الموقوفة، معتبرين أن (الوثيقة عادية جدا، ولا تحمل أي إساءة للتلاميذ وعائلاتهم)، خاصة وأنها وثيقة سرية يطلع عليها الطاقم الإداري فقط، بهدف تمكين أبناء العائلات المحتاجة من المنحة المدرسية، مؤكدين، أن رواد التواصل الاجتماعي (ضخموا الواقعة، وتسببوا في اقالة المديرة)".

هذا الرأي تبناه أيضا، "الأمين العام لنقابة مجلس الثانويات الجزائرية (كلا)، زوبير روينة، الذي اعتبر سلوك المديرة، يدخل في صلب مهامها، والمتمثلة في الاطلاع على جميع الجوانب الاجتماعية للتلميذ، ليسهل التعامل معهم خلال الموسم الدراسي، ورصد احتياجاتهم"، لافتا كذلك إلى أن "المدرسة الجزائرية، هي مؤسسة اجتماعية قبل أن تكون تربوية".

ومن الأمثلة الأخرى في هذا السياق، أن تعليمات مدير متوسطة أشبل علاوة بولاية سكيكدة، لاقت ما وصف بأنه "تأييد (فيسبوكيا)، وهي متعلقة بهندام التلاميذ، اذ تنص التعليمة الصادرة في 30 أوت 2022، على الحفاظ على السير الحسن، وإرساء قواعد النظام الداخلي للمؤسسة التعليمية، فعلى كل التلاميذ احترام جملة من الضوابط الداخلية ومنها أنّ أي تلميذ يتأخر عن تحية العلم، لا يلتحق بقسمه إلاّ بحضور الولي الشرعي، كما لا يسمح للتلاميذ بالدخول إلى المدرسة بحلاقة شعر غير عادية، ولا بسروال قصير (بونتاكور)، أو سروال ممزق. ولا يسمح بالدخول بدون مئزر أو بمئزر بلا كمين. ولا يسمح كذلك للتلاميذ الدخول بلباس رياضي إلاّ في حصة التربية البدنية، ولا بنعل غير محترم".

كما "منع مدير المتوسطة، إحضار التلاميذ لـ(الزريعة) ومختلف المأكولات التي تؤثر على التمدرس الحسن بالقسم، كما منع منعا باتا إحضار أو استعمال الهواتف النقالة".

ولقيت هذه الخطوة "ترحيبا كبيرا عبر (فيسبوك)، بينما تساءلت فئة عن سبب عدم التطرق للباس بعض التلميذات غير المحترم، فغالبية شروط الهندام تخص الذكور، حيث كتب معلق (الكلام راهو غير على الذكور والبنات كيفاه؟؟)".

وفي الجانب الآخر، "أكد آخرون، أن هذه التعليمات معمول بها منذ سنوات في المدرسة الجزائرية، وليست بجديدة وقال البعض، بأن المفروض أن تطبق هذه الشروط على جميع المؤسسات العمومية والخاصة والمصانع"، في حين اعرب آخرون عن استعرابهم لـ "التهليل" بهذه التعليمات، ورأوا أن "الأولى أن التلميذ المتمدرس حين خروجه من بيت أهله، يجب أن يكون على هذه الهيئة وملتزم بآداب طالب العلم، قبل أن تلزمه المدرسة بذلك".

المصدر: الشروق