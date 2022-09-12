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الفنان سعد المجرد يعلن زواجه من شابة تدعى غيثة

مجتمع

الفنان سعد المجرد يعلن زواجه من شابة تدعى غيثة
سعد المجرد وزوجته - الصورة من المجموعة الرسمية لمعجبي سعد في "فيسبوك"
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في خطوة شكلت مفاجأة لجمهوره، أعلن الفنان المغربي سعد المجرد عن دخوله القفص الذهبي وزواجه من شابة تدعى غيثة.

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وعلى حسابه في "تويتر"، كشف سعد المجرد عن زواجه واسم العروس، حيث بدأ تغريدته بآية من القرآن الكريم، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".

وتابع المجرد: "وبقوله عز وجل أطلب من الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يبارك لي فيه وللمصونة غيثة بالرفاهية والذرية الصالحة..إنه على كل شيء قدير".

في حين سارع عدد كبير من زملائه وأصدقائه ومتابعيه لتهنئته، متمنين له ولزوجته السعادة والذرية الصالحة.

المصدر: RT

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