"الحراكة" المغاربة بتركيا.. آمال "ساعة الصفر" إلى أوروبا تتبدد

أفادت صحيفة "هسبريس" بأن السلطات التركية بدأت في فرض حصار أمني على مئات من المهاجرين المغاربة المتواجدين في البلاد بطريقة غير شرعية تمهيدا لترحيلهم.

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وفي التفاصيل، ذكرت الصحيفة الإلكترونية المغربية أن السلطات التركية بدأت في تنفيذ "خطتها الرامية إلى ترحيل مئات المهاجرين المغاربة المتواجدين في البلاد بطريقة غير قانونية، حيث باتت تفرض حصارا أمنيا مشددا على (الحراكة المغاربيين) الذين يتخذون من إسطنبول محطة عبور إلى دول الاتحاد الأوروبي".

ونقلت "هسبريس" عن أشخاص تواصلت معهم أن السلطات التركية قامت بـ"تشييد مخيمات أمنية وعسكرية لاستقبال المهاجرين المرحلين من اليونان، بمن فيهم المغاربة، قصد التحقيق معهم في أفق ترحيلهم إلى بلادهم، مع حظر سفرهم إلى تركيا لمدة خمس سنوات".

ويضطر هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين الذين يطلق عليهم اسم " الحراكة"، في رحلتهم صوب دول الاتحاد الأوروبي، "إلى ترك جوازات السفر عند بعض المعارف في تركيا، بسبب خوفهم من ضياعها أو تعرضها للتلف، لا سيما أن قوات الناتو والجيش اليوناني لا يبديان أي مرونة في التعامل مع هؤلاء، حيث تتم معاملتهم كغُزاة يهددون الأمن الداخلي للبلد، وليس كلاجئين".

وفي هذا السياق، قال عماد ويبلغ من العمر 22 سنة، وهو "أحد المهاجرين المغاربة الراغبين في العبور إلى الضفة الأوروبية عبر اليونان، إن "السلطات التركية ألقت القبض على عدد من الحراكة بسبب عدم قانونية إقامتهم في البلاد"، مشيرا إلى أن عددا منهم يقيم في أسينيورت ومنطقة الفاتح في إسطنبول وأزون زيتون.

وبين الحين والآخر، "يحاول عدد من المواطنين المغاربة العبور إلى اليونان عبر الحدود التركية بالقرب من ولاية أدرنة؛ إلا أن الدوريات الأمنية المنتشرة على طول الحدود أصبحت تصد تحركات المهاجرين"، فيما توصف منطقة أدرنة الحدودية بانها بمثابة "ملجأ لعدد من المهاجرين المغاربة الراغبين في العبور إلى الضفة الأوروبية، بينما عملت السلطات التركية على ضمان نقلهم إلى الحدود بالقرب من اليونان".

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ولفتت الصحيفة الإخبارية المغربية إلى أن مئات المغاربة الذين يعيشون "في عدد من المدن التركية ينتظرون (ساعة الصفر) لبدء (رحلة العمر)، التي قد تبدو هذه المرة أكثر خطورة بسبب الإجراءات الأمنية الخانقة على مستوى الحدود".

وكشفت "هسبريس" أن "الحراكة" المغاربة يعولون "على المهربين السوريين الذين سبق لهم أن قاموا بنقل عدد من المهاجرين عبر نهر ايفروس الحدودي، الذي يفصل ما بين اليونان وتركيا"، إلا أن، المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرية، اشتدت خلال الأيام الأخيرة "حيث يعمد الجيش اليوناني إلى نشر قوات إضافية لمواجهة أي موجة نزوح جديدة، خاصة هناك مئات اللاجئين ما زالوا مرابطين بالقرب من المعبر الحدودي الذي يفصل اليونان عن تركيا.".

وبدأت السلطات التركية في تنفيذ خطة "ترمي إلى إبعاد آلاف المهاجرين السريين بمن فيهم المغاربة الذين يتواجدون بكثرة بأراضيها منذ عام 2019، وتستهدف المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق تثبت أسباب وجودهم في التراب التركي".

يشار في هذا الصدد إلى أن تركيا تمر بأزمة "اقتصادية خانقة، جراء تراجع صرف العملة المحلية وتضخم الأسعار وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار".

المصدر: هسبريس