لم يكتمل أسبوعان على تركيبها.. سرقة 70 "حنفية" من الجامع الكبير بتونس

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن المصلين الذين يرتادون الجامع الكبير بمنطقة المرناقية بولاية نوبة، تفاجأوا بسرقة العشرات من صنابير المياه من الجامع من قبل مجهولين.

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وأفيد في هذا الشأن بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمنوبة أمرت يوم الأحد بفتح تحقيق أمني "للكشف عن تعرض عشرات الحنفيات إلى السرقة من داخل الجامع الكبير بالمرناقية".

وفي التفاصيل، أفيد بأن مرتادي الجامع الكبير بمنطقة المرناقية، وجدوا صباح يوم الأحد أن حوالي 70 "حنفية" قد اقتلعت من قبل مجهولين من داخل مرفق للوضوء التابع للجامع، مع الإشارة إلى أن "الحنفيات المسروقة تم تركيبها منذ أقل من أسبوعين".

هذا، ويواصل أفراد الأمن بمنطقة المرناقية تحرياتهم للكشف عن المورطين في عملية السرقة.

المصدر: attessia.tv