فيديو يكشف رفض أحد المعزين بالملكة إليزابيث مصافحة ميغان ماركل

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لامرأة تعمدت عدم مصافحة ميغان ماركل، عندما كانت ماركل تحاول مصافحة جمهور المعزين أمام بوابات قلعة وندسور.

وترك ميغان وهاري وراءهما واجباتهما الملكية لبعض الوقت، لكن مع وفاة جدة هاري الملكة إليزابيث الثانية عادا لفترة وجيزة وانضما إلى الأمير ويليام وزوجته كيت خارج قلعة وندسور لمقابلة الجمهور الذي خرج لإظهار تعاطفه.

وبحسب الصحف البريطانية يبدو أن بعض الناس غير مستعدين لقبول ميغان في أي موقف كان، واعتبر الكثير من الأشخاص أن حثها زوجها على ترك واجباته في القصر هو أمر سيئ لسمعة العائلة وللملكة.

وظهر العديد من الأشخاص أثناء البث المباشر وهم يحاولون سحب أيديهم من يد ميغان أثناء المصافحة، وجاءت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب بما قام به الجمهور وآخرين اعتبروا أن عدم احترام ميغان هو عدم احترام للعائلة المالكة والملكة في جنازتها.

المصدر:ladbible