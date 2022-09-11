 
مباشر

السعودية.. القبض على مسلح يرقص في نافذة مركبة أثناء سيرها (فيديو)

مجتمع

السعودية.. القبض على مسلح يرقص في نافذة مركبة أثناء سيرها (فيديو)
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ts3z

أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض القبض على شخصين، بسبب حوزة أحدهما سلاحا ناريا ومخالفتهما الأنظمة المرورية.

إقرأ المزيد
السعودية.. رافعة عملاقة تحطم سيارة بسقوطها (فيديو)
السعودية.. رافعة عملاقة تحطم سيارة بسقوطها (فيديو)

وفي بيان له، أوضح الأمن العام السعودي أن "شرطة منطقة الرياض ضبطت قائد مركبة ومرافقه، بحوزة أحدهما سلاح ناري ومخالفته الأنظمة المرورية بخروجه من نافذة المركبة أثناء سيرها على طريق عام، معرضا حياته للخطر".

وأضاف البيان: "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

المصدر: "

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا