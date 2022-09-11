السعودية.. القبض على مسلح يرقص في نافذة مركبة أثناء سيرها (فيديو)

أعلنت الشرطة السعودية في منطقة الرياض القبض على شخصين، بسبب حوزة أحدهما سلاحا ناريا ومخالفتهما الأنظمة المرورية.

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وفي بيان له، أوضح الأمن العام السعودي أن "شرطة منطقة الرياض ضبطت قائد مركبة ومرافقه، بحوزة أحدهما سلاح ناري ومخالفته الأنظمة المرورية بخروجه من نافذة المركبة أثناء سيرها على طريق عام، معرضا حياته للخطر".



وأضاف البيان: "جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة".

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخصين بحوزة أحدهما سلاح ناري ومخالفتهما الأنظمة المرورية. pic.twitter.com/uGgsShJL1E — الأمن العام (@security_gov) September 10, 2022

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