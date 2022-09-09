مصر.. أول صورة لقاتل ذبح تاجرا خلال صلاة الجمعة والشهود يكشفون تفاصيل صادمة

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقاتل ذبح تاجرا خلال صلاة الجمعة بقرية ميت السودان، بمركز دكرنس في محافظة الدقهلية المصرية.

ونشرت صورة المتهم بعد تكبيله داخل المسجد، عقب تنفيذه الجريمة.

وقال شهود العيان إن أحد المصلين يعمل حلاقا، "وتمكن من إمساك يد القاتل عقب طعن المجني عليه ولولا إمساكه بيده لكانت رأس المجني عليه قد انفصلت عن جسده لأن القاتل كان يجلس بجوار الضحية مباشرة".

وأوضح أحد أصدقاء المجني عليه، أن الجريمة وقعت في نهاية الخطبة الثانية وقبل إقامة الصلاة، حيث اقترب القاتل من المجني عليه حتى جلس بجواره وأخرج سكينا من ملابسه ثم ارتكب جريمته في لحظات.

وأوضح شاهد عيان أن القاتل توضأ في المسجد ثم دخل محراب الصلاة وصلى ركعتين خلف القتيل ثم اقترب منه وقبل نهاية الخطبة بدقيقتين، ذبح المجني عليه بالسكين، قبل أن يتمكن المصلون من القبض عليه حتى حضرت الشرطة.

المصدر: الوفد + RT