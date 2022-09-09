مصر.. الفنانة ميرفت أمين ترد على السخرية منها

أعربت الفنانة المصرية ميرفت أمين، عن استيائها بعد تصدرها محركات البحث على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار صورتها بشكل كبير خلال حضورها عزاء المخرج علي عبد الخالق.

وقالت ميرفت أمين: لم أتابع السوشيال ميديا، لكن البعض أخبرني بتداول صورة لي من عزاء علي عبد الخالق، واستنكر من بعض التعليقات التي وصفت شكلي بالمهوم والحزين، لأنه من الطبيعي أكون حزينة لأني ذاهبة إلى عزاء فيجب أن أحترم حرمة العزاء ولا أضع مكياج أو أهتم بمظهري.

وتابعت: والبعض أيضا تحدثوا بشكل جيد عن شكلي وبقول لهم جمال الروح بيظهر في الشكل وأهم حاجة الواحد يكون راضي وروحه حلوة وما عندوش حقد ولا كراهية.

كما عبرت ميرفت أمين عن سعادتها بتعليق الفنان طارق لطفي على صورتها ووصفه بأنها كانت فتاة أحلامه، قائلة: طارق ممثل هايل وجميل وأنا بحبه.

المصدر: القاهرة 24