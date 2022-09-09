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جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات من لاتفيا

مجتمع

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات من لاتفيا
ria.ru
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه اعتقل مواطنين أوكرانيين كانوا يحاولون تهريب شحنة كبيرة من المخدرات إلى روسيا من أراضي لاتفيا.

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وأوضح الجهاز أن أفرد دائرة الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بسكوف عند نقطة تفتيش أوبيلينكا عثروا على 57 كيلوغراما من مادة "ميفيدرون" المخدرة في مخابئ داخل خزانات وقود لسيارتين، كان خلف مقودهما مواطنون من أوكرانيا.

وقال البيان إن "مسألة فتح قضية جنائية بموجب الجزء 4 من المادة 229.1 (تهريب المواد المخدرة) قيد النظر"، فيما تبلغ العقوبة القصوى بموجب هذه المادة السجن 20 سنة.

المصدر: نوفوستي

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