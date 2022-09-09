إجازة "أبوة" لمدة 15 يوما للرجال العاملين بالقطاع العام في المغرب

أتاح قانون جديد في المغرب للرجال العاملين في القطاع العام الحصول على إجازة "أبوة" مدتها 15 يوما عند ولادة طفل في الأسرة.

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وأوضحت صحيفة "هسبريس" أن هذا الأمر سيطبق "بموجب القانون رقم 30.22 القاضي بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بعد صدور الظهير الشريف المنفذ له في الجريدة الرسمية عدد 71.12".

وسيتيح القانون الجديد، أن يستفيد "الموظف الرجل الذي ولد له طفل من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ ولادة الطفل إلى أن يبلغ 14 أسبوعاً، وتنتهي وجوباً عند بلوغ هذه السن".

وينص القانون المغربي الجديد تحديدا "على استفادة الموظف الرجل الذي أسندت إليه كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوماً متصلة ومؤدى عنها".

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من جهة أخرى، شملت المقتضيات في هذا السياق أيضا "استفادة الموظفة التي أسندت إليها كفالة طفل تقل سنه عن 14 أسبوعا، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، من رخصة عن الكفالة مدتها 14 شهراً تتقاضى خلالها كامل أجرتها".

علاوة على ذلك "يتيح القانون للموظفة الاستفادة من رخصة عن الرضاعة مدتها ساعة واحدة في اليوم، وذلك ابتداءً من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة حسب الحالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا".

وأفيد بأن هذه الإجراءات القانونية الجديدة تأتي "لفائدة موظفي وموظفات القطاع العام تبعا لاتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب".

ونقلت "هسبريس" عن الحكومة المغربية تأكيدها أن "هذه المقتضيات ستكرس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية التي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011".

المصدر: هسبريس