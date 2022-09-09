استطلاع يظهر أن أكثر من نصف الأمريكيين المشاركين يعتقدون أن بلادهم "على المسار الخطأ"!

أظهر استطلاع جديد لـ Yahoo News وYouGov أن أكثر من 60٪ من الأمريكيين يعتقدون أن بلادهم "على المسار الخطأ".

وأجري الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر الجاري ونشرت نتائجه يوم الأربعاء.

ومن بين 1634 من البالغين الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع، قال 25٪ فقط أن الأمور في الولايات المتحدة "تسير بشكل عام في الاتجاه الصحيح"، بينما قال 63٪ عكس ذلك، وقال 12٪ إنهم غير متأكدين.

وحتى بين الديمقراطيين الذين شملهم الاستطلاع، أقل من النصف - 48٪ - أنهم راضون عن سير الأمور، بينما يتبنى 9٪ فقط من الجمهوريين هذا الرأي.

وعند سؤالهم عن أداء جو بايدن كرئيس، ذكر غالبية المستجيبين أنهم لا يوافقون على كيفية تعامله مع القضايا الرئيسية، مثل الاقتصاد والعرق والجريمة وتغير المناخ والإجهاض والمسائل المتعلقة بالرعاية الصحية.

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وتبلغ نسبة الموافقة العامة لبايدن 40٪، بينما يعارض 53٪ الوظيفة التي يقوم بها. ويعتقد 22٪ فقط ممن شملهم الاستطلاع أن بايدن، الذي سيبلغ الثمانين من العمر في نوفمبر، يجب أن يترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، بينما يعتقد 59٪ أنه لا ينبغي له ذلك.

وفي سباق العودة المحتملة في عام 2024 مع الرئيس السابق دونالد ترامب، يتقدم بايدن بثلاث نقاط. ولو جرت الانتخابات اليوم، فإن 43٪ سيصوتون لشغل المنصب، بينما يفضل 40٪ عودة الرئيس السابق إلى منصبه.

وتم إجراء الاستطلاع في أعقاب خطاب بايدن في فيلادلفيا، والذي اعتبره غالبية الأمريكيين، وفقا لاستطلاع مجموعة Trafalgar، بمثابة "تصعيد خطير" للخطاب السياسي المصمم "للتحريض على الصراع" في الولايات المتحدة. واقفا أمام قاعة الاستقلال، ادعى بايدن أن "المساواة والديمقراطية كانتا تتعرضان للهجوم" من قبل "MAGA الجمهوريين" بقيادة ترامب.

كما يشير استطلاع YouGov إلى أن الأمريكيين ليسوا سعداء بشكل خاص بالكونغرس. ويوافق 17٪ فقط على الوظيفة التي يقوم بها المشرعون، بينما 60٪ لا يوافقون.

وبلغت نسبة الخطأ في الاستطلاع 2.6٪.

المصدر: RT