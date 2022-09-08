مستشار السيسي يتحدث عن كارثة كبرى كادت تحدث في مصر مثل ليبيا وسوريا

قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري، إن "المنسوبين إلى التيار السلفي والإخواني، يستقر في وجدانهم أن مسجد الحسين والسيدة زينب والسيد البدوي شرك أو زريعة للشرك".

إقرأ المزيد

وأضاف أسامة الأزهري، عبر برنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية دي إم سي: "ينظرون إلى هذه الصورة على أنها شرك أو زريعة إلى الشرك، وقد لا يصرح، أو قد ينصرف عن الأمر لكن المستقر في وجدانه أن هذه الصورة شرك، متابعا: قد يرى أن كياسة التعامل مع الأمر بتجاهل، أو أن هذه الناس مشركة لكن لن نتعرض لهم لأن لهم عذر بالجهل، حيث يبرر لنفسه أنه لا يحمل السلاح".

وواصل أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف: هذا بداية خط الإرهاب، فأن يتم النظر إلى التدين المصري الحنيف المستند إلى أصول الشريعة عن فهم صحيح، على أنه شرك فهذا بداية الإرهاب، منوهًا بأن البعض سيكتفي بأنه شرك وسيجلس في حالة لكن البعض الأخر سيرى حمل السلاح ولو أتيح له الفرصة سينسفون هذه الأضرحة مثل ما حدث في ليبيا وسوريا في بعض الأضرحة، لكن ما يمنعه من التفجير أن سلطة الدولة وفي هيبة للدولة ومؤسسات لإنفاذ القانون.

المصدر: القاهرة 24